أتوبيس المكتبة المتنقلة في البحيرة يصل كوم حمادة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور، جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن حملة «اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل» بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لكافة القرى والنجوع، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وقام أتوبيس المكتبة المتنقلة بزيارة مركز شباب علقام التابع للوحدة المحلية لقرية البريجات، بمركز ومدينة كوم حمادة، وأشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة متنوعة «رسم، محاضرة علمية، قراءة مسموعة ومقروءة» عن طريق تطبيق مكتبة نوري، وقراءه مفتوحة لكل الفئات.

يذكر أن 53 طفل وطفله استفادوا من أنشطة الحملة، والتي تم تنظيمها إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية، وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.