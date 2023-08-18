مكتبة مصر العامة تنظم جلسات حكي لـ264 طفلا ضمن أنشطتها الصيفية بدمنهور

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، تنظيم جلسات حكي شيقة بعنوان «الحكواتي» قدمها هيثم شكري.، واذلك بحضور 264 طفلا وطفلة، ضمن الأنشطة الصيفية للمكتبة.

جلسات الحكي في مكتبة مصر العامة بدمنهور

وأشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة في دمنهور، إلى أنّ جلسات الحكي استفاد منها 264 طفلا وطفلة، إذ شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأوضح مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، في بيان، أنّ الورش تنوعت بين الحكي والجلسات التفاعلية والمسابقات، وفي الختام أقيمت فعاليات بالمسرح الروماني بحديقة مكتبة مصر العامة بدمنهور.

ورش ثقافية داخل مكتبة مصر العامة

جاءت تلك الورش ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المختلفة التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية، وتأتي في إطار تشجيع المهارات الابتكارية وتنمية المواهب الفنية، وكذا الارتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين.

يشار إلى أنّ الفاعليات جاءت تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الدور المهم لمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها، في نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع المستويين الثقافي والتوعوي لأبناء المحافظة.