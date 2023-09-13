دعاء زهران: مصر أول داعم ومساند للأشقاء العرب وقت الأزمات والكوارث

ثمنت الدكتورة دعاء زهران أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب «مصر أكتوبر»، توجيهات الرئيس السيسي، للأجهزة المعنية بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية.

وقالت «زهران»، في بيان، إن توجيه الرئيس بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، دليل على استمرار الدولة المصرية فى دعم الدول العربية التي تتعرض لأزمات، مشيرة إلى أن مصر ستظل الداعم الكبر للأشقاء العرب.

أضافت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب «مصر أكتوبر»، أن مصر دائمًا تكون أول من يمد العون والمساندة للأشقاء في كل المحن والأزمات والكوارث، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي المحن الصعب، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة والروابط الأخوية.

قدمت الدكتورة دعاء زهران، خالص التعازي والمواساة للشعبين الليبي والمغربي في ضحايا العاصفة دانيال والزالزال.