حزب مصر أكتوبر يعلن دعم الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ المكتب التنفيذي للجنة العليا لحزب مصر أكتوبر اجتمع لمنقاشة موضوعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، وتوصلوا إلى مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

هنكمل المشوار مع الرئيس السيسي

وأضافت مديح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيتم إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «هنكمل المشوار مع الرئيس السيسي»، مشيرًة إلى أنّه تم خلال الاجتماع عرض كل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل المجالات، خلال الفترة الماضية، على المكتب التنفيذي للحزب وعلى اللجنة العليا للحزب.

طفرة كبيرة في كل المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

وأوضحت أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق طفرة كبيرة في كل المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إضافة إلى القضاء على الإرهاب، ولذلك فإنّ الرئيس السيسي قادر على إستكمال المشوار.

وتابعت: «نحتاج لنكمل كل الإنجازات اللي تمت على أرض الواقع ونشعر بالاستقرار والأمن، ورغم تأثر العالم اقتصاديًا لكن هناك مجهودات كبيرة على أرض الواقع بتقول إنّ اقتصادنا قوي لأن في ضهرنا قيادة سياسية».