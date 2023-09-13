غدا آخر موعد لإنهاء إجراءات قيد الطلاب الجدد بجامعة المنيا الأهلية

ناشدت جامعة المنيا الأهلية، الطلاب الجدد الذين لم ينهوا إجراءات قيدهم بالكليات التي رشحوا لها بالمرحلتين الأولى والثانية، الاستعلام من خلال منصة التقدم بالرقم القومي عن الكلية التي ترشحوا لها، وطباعة بطاقة الترشيح، والتوجه لإنهاء إجراءات قيدهم في موعد آخره غدا الخميس.

وتشمل إجراءات إنهاء القيد، تقديم أصول المستندات، ودفع القسط الأول من المصروفات، وتشمل نصف المصروفات السنوية للكلية المقبولين بها، وأخر موعد غدا الخميس 14 سبتمبر، على يسقط حق الطلاب المرشحين مالم يتقدموا بإنهاء إجراءات قيدهم بحد أقصى غدا، مع العلم أن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة للمتقدمين وليس هناك مراحل أخرى، وسيتم بعدها فتح باب التقدم لمتقدمين جدد فقط في حالة أن بعض الكليات لم تستكمل العدد المطلوب لها.

إجراءات القيد بجامعة المنيا الأهلية

وتشمل إجراءات القيد بجامعة المنيا الأهلية دفع أو استكمال دفع المصروفات السنوية المعلنة للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد «50% من المصروفات المعلنة» وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.

المستندات المطلوبة بجامعة المنيا الأهلية

1. أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. 6 صورة شخصية

4. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

5. بطاقة الترشيح «يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول».

6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور.

7. عدد 1 دوسيه بلاستيك.