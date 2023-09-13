محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ1.7 مليون مواطن بـ«100 يوم صحة»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار «معاك من أول يوم» بلغ مليونا و798 ألفا و803 حالات منذ بدء الحملة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشدا المواطنين بالاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

علاج الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في تقريره، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لــ 148 ألفا و388 حالة، وتطعيم 402 ألف و723 طفلاً وفحص 1914 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمليون و165 ألفا و279 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 59 ألفا و456 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

إعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك

وأضاف أنه في مجال مراقبة الأغذية جرى تقديم 22 ألفا و327 خدمة تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 630 خدمة في مجال صحة البيئة وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المنيا وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.