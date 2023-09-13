أخبار ليبيا.. 36 ألف نازح و15 ألف بين وفيات ومفقودين بسبب العاصفة «دانيال»

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قبل قليل، آخر تطورات أخبار ليبيا، بعد العاصفة «دانيال»، التي ضربت البلاد الاثنين الماضي، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة، حيث تقدر أعداد القتلى بالآلاف، فضلاً عن الجرحى والنازحين من المناطق والمدن المنكوبة.

أخبار ليبيا.. أكثر من 10 آلاف مفقود

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في آخر تطورات أخبار ليبيا، اليوم الأربعاء، أن أعداد الضحايا في مدن درنة والبيضاء وسوسة، وصل إلى 5040 ضحية، أما أعداد المفقودين فقد وصل إلى نحو 10250 شخصاً، في الوقت الذي وصل عدد المتضررين والمصابين إلى ما يزيد على 6200 مصاب.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد النازحين من المدن المختلفة، وصل إلى 36 ألف مواطن، من ضمنهم 29 ألف و800 من أبناء مدينة درنة، أكثر المدن المنكوبة، بالإضافة إلى نحو 3480 شخصاً من البيضاء، وحوالي 1700 من سوسة، وما يقرب من 1000 مفقود من أبناء منطقة «المخيلي»، في شرق ليبيا.

حداد 3 أيام ومساعدات عربية وشرق أوسطية لليبيا

وضربت العاصفة «دانيال» المناطق الساحلية في شرق ليبيا، الاثنين الماضي، وخلفت ما يزيد على 5000 قتيل، وآلاف المفقودين بحسب بيانات رسمية، وأعلنت البلاد الحداد 3 أيام، كما أعلنت درنة مدينة منكوبة، في الوقت الذي أرسلت فيه مصر وتركيا والإمارات مساعدات إنسانية وطبية، عقب استغاثات ليبية دولية، بعد إعلان صعوبة سيطرة الدولة الليبية على التداعيات الكارثية للعاصفة «دانيال»، التي تسببت في أضرار بالغة.

انهيار سدين وتصدع الثالث في درنة

وأعلنت بلدية درنة انهيار سدين، في المدينة الواقعة شرق ليبيا، مع توقعات بانهيار سد «جازا» الثالث، الذي أصيب بتصدعات بالغة، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد حدة الفيضانات الناجمة عن العاصفة، مما تسبب في انهيار آلاف المنازل، وتدمير البنية التحتية والطرق في شرق ليبيا.