استمرار البحث عن مفقودين في درنة وتحليل (DNA) لمئات الجثث المجهولة

أكد الدكتور كمال أبو بكر، رئيس هيئة البحث عن المفقودين في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن فرق البحث تواصل عملها في المناطق المنكوبة بالعاصفة «دانيال»، ووصلت بالأمس إلى شرق البلاد، وخاصةً مدينة درنة، ليتم تقسيمها إلى مجموعتين لوجود بلاغات من مدينة سوسة.

استمرار عمليات البحث

وقال «أبو بكر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن عمليات البحث عن الجثث تحت الأنقاض وكذلك البحث عن المفقودين الأحياء مازالت مستمرة، وأضاف أن الجزء الفني من عمليات البحث، ويختص بالتعرف على هوية أشخاص وتحللت جثثهم، مما يشوه المعالم ويجعل من الصعب التعرف على الضحية، ويتم أخذ منهم عينات حمض نووي (DNA)، ليتم توثيقها بقاعدة بيانات ليتم تحليلها فيما بعد بمختبرات الهيئة.

وأشار رئيس هيئة البحث عن المفقودين إلى أنه يتم جمع البلاغات من أسر الضحايا ويتم تحليل الحمض النووي لها لمطابقتها مع الجثث مجهولة الهوية، بالإضافة إلى محاولات الاستفادة من تجارب سابقة في أزمات اندلعت في ليبيا، خاصةً في مناطق النزاعات.