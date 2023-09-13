شروط الالتحاق بالمدن الجامعية والأوراق المطلوبة للتقديم

يتطلب السكن بالمدن الجامعية من الطلاب أن يتوفر فيهم مجموعة من الشروط حتى يمكن تسكينهم، ولذا ومع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، يتساءل العديد من طلاب الجامعات عن هذه الشروط التي تمكنهم من الالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعات المصرية.

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية

وضعت جامعة القاهرة عبر الموقع الرسمي للمدن الجامعية بالجامعة، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب المدينة، وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى.

ـ أن يكون مقيدًا بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافي أو منح مالية.

ـ ألا يكون قد وقع عليه حكم تأديبي.

ـ ألا يكون قد وقع عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة في إحدى المدن الجامعية الأخرى في العام السابق مباشرة.

ـ ألا يكون قد وقع عليه عقوبة الحرمان من الإقامة في إحدى المدن الجامعية الأخرى.

- ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم، وألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.

ـ ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدين.

ـ أن تثبت لياقته الصحية.

ـ يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.

تعليمات القبول بالمدن الجامعية والأوراق المطلوبة

وقدمت جامعة الأزهر عبر صفحة الإدارة المركزية للمدن الجامعية التابعة لها، مجموعة من التعليمات الهامة للإقامة بالمدن الجامعية، وهي كالتالي:

- كتابة كافة البيانات من واقع بطاقة الرقم القومى في أوراق التقديم.

- التأكد من كتابة رقم الجلوس صحيحا للفرقة المنقول منها.

- التأكد من اختيار نوع السكن الذي يرغب فيه الطالب أثناء التقديم.

- سداد المصروفات المقررة أثناء التقديم، والاحتفاظ بإيصال السداد.

- تجهيزعدد من الصور الشخصية لا تقل عن (3) صور شخصية.

- تجهيز(3) صورة البطاقة الشخصية، وبطاقة ولي الأمر.

- تعهد من قبل الطالب أو الطالبة بالالتزام بكافة الإجراءات والقوانين التي تسير داخل المدن الجامعية.

- ملء استمارة الضامن مختومة بختم الجهة التي يعمل بها.