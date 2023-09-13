أخبار روسيا وأوكرانيا.. تطورات الأوضاع بعد لقاء كيم جونج مع بوتين

التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا في أول مرة له خارج البلاد منذ 4 سنوات في ظل تطور أخبار روسيا وأوكرانيا عقب مرور أكثر من 16 شهرا على بداية الأزمة بين الدولتين.

أخبار روسيا وأوكرانيا بعد سفر كيم جونج

والتقى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما يلقي بظلاله على تطور أخبار روسيا وأوكرانيا وطلب الأخيرة من ألمانيا إمدادها بصواريخ من أجل تقوية جيشها في مواجهتها مع روسيا الاتحادية.

تطور أخبار روسيا وأوكرانيا مع زيارة كيم جونج لبوتين

وأشارت صحيفة «جارديان» البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج حضر ضيفا على روسيا برفقة مسؤولين بارزين من الجيش ومتخصصين في صناعة السلاح، في ظل صفقة تسمح لروسيا بالتزود بمعدات عسكرية وسط تطور أخبار روسيا وأوكرانيا في الأزمة بينهما التي بدأت منذ أكثر من عام ونصف.

وتمتلك كوريا الشمالية عشرات الملايين من القذائف المدفعية والصواريخ المصنوعة وفقاً لتصاميم سوفيتية، ويمكن أن تمنح الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا دفعة قوية، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

أخبار روسيا وأوكرانيا وزيارة كيم جونج لموسكو

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أخبار روسيا وأوكرانيا محل اهتمام أكبر بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج حيث تحصل روسيا على مساعدات عسكرية فيما تتحصل كوريا الشمالية على خدمات تكنولوجية متطورة لمواجهة التجسس، كما ستقدم روسيا لكوريا الشمالية مساعدات غذائية في الوقت الذي ترى وكالة «بلومبرج» أن تعزيز التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية «سيهدد الاستقرار في كل من أوروبا وآسيا».