زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم كامتشاتكا في روسيا

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بوقوع زلزال بقوة 5 درجات في إقليم كامتشاتكا بروسيا، بحسب وكالة «تاس».

مركز زلزال روسيا على بعد 14 كيلومترا من «نيكولسكويه»

وأضافت: «مركز زلزال روسيا وقع على بعد 14 كيلومترا من قرية نيكولسكوية، وهو التجمع السكني الوحيد في جزيرة بيرينج بإقليم كامتشاتكا».

وأضاف المصدر للوكالة الروسية أن خبراء فرع المصلحة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية يجمعون حاليا المعلومات حول آثار الهزات الأرضية.