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أوكرانيا تسقط 32 مسيّرة روسية قبل الوصول إلى أهدافها في أوديسا

كتب:

هانى حسن
11:17 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا، اليوم، أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت 32 من أصل 44 طائرة مُسيّرة من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنّ الهدف الرئيسي للهجوم كان الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا، خاصة البنية التحتية لموانئ المنطقة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، استعادت أوكرانيا المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.  

على الجانب الآخر، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، إصابة 24 شخصًا إثر هجوم القوات الأوكرانية على المدينة خلال الليل.  

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