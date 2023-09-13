الناجح يرفع إيده.. حفلة لتكريم الطلاب المتفوقين على حساب «أولياء الأمور»

داخل شادر مزين بالإضاءات، احتفل أهالى قرية كفر المحروق بمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، بتكريم أولادهم المتفوقين فى مختلف المراحل التعليمية، تقديرًا لجهودهم التى بذلوها خلال الفترة الدراسية، من خلال حفل خاص بهم داخل القرية.

تكريم الطلاب المتفوقين

أراد أهالى قرية كفر المحروق بكفر الزيات، أن يشجعوا الطلاب على التفوق والتميز، وكرّموا 43 طالبا فى مختلف المراحل سواء الثانوية العامة والأزهرية والشهادتين الابتدائية والإعدادية: «أهالى القرية حبوا يشجعوا الطلاب ويشكروهم على المجهودات اللى بذلوها فى فترة الدارسة فاقترحوا أنه يتعملهم حفلة»، بحسب ما رواه محمد منصور البربري رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحروق ومن أهالي القرية.

الهدايا التي تم توزيعها على الطلاب

أنواع مختلفة من الهدايا تم تسليمها للطلاب منها شهادات تقدير وبراويز وأيضًا مصاحف وكراسات: «وزعنا عليهم شهادات تقدير وبراويز قرآنية ومصاحف»، وحضر التكريم عدد كبير من الأهالي و كبار البلد من أجل دعم الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والتميز.

الشعور بالفرحة والسعادة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة، الذين حققوا نسب نجاح عالية، وسوف يلتحقون بكليات الطب والهندسة: «المسئولين في البلد شجعوا الطلاب ودعموهم وأى حد محتاج حاجة منهم أو مساعدة هما معاه ومش هيكون ناقصه حاجة لغاية لما يحققوا نجاح أكتر».

تشجيع الطلاب على التفوق

لم تكن تلك المرة الأولى التى يحرص فيها أهالى قرية كفر المحروق على تكريم الطلاب الأوائل بالقرية، إذ تم تنفيذ هذه الفكرة من 4 أعوام، بجانب مبادرات لتوفير زى المدارس والأدوات المدرسية للطلاب، عن طريق جمع مبلغ مالى معين من الأهالى من أجل شراء الجوائز للطلاب وزرع السعادة في قلوبهم: «دى مش أول مرة نعمل كده إحنا على طول فى البلد الناس بتقف مع بعضها وبتكون إيد واحدة».