محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة 2023.. شهادات تقدير ومكافآت مالية

كرم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أوائل الثانوية العامة علي مستوى المحافظة والبالغ عددهم 11 طالب وطالبة، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لجهودهم، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والطلاب وأسرهم.

أوائل الثانوية العامة 2023 بقنا

ووجه محافظ قنا، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين، الذين حصدوا المراكز المتقدمة بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم، والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

وبحسب البيان الصحفي، أكد محافظ قنا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقًا لأحدث النظم الحديثة لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب كل عام.

تكريم أوائل الثانوية العامة 2023

وقد شملت الفاعليات، تكريم الطلاب مصطفى السيد رشاد الحاصل على مجموع 399 علمي علوم، جورج سمعان وليم الحاصل على مجموع 398.5 علمي علوم، نادين محمود محمد الحاصلة على مجموع 397 علمي علوم، عمر محمود على الحاصل على مجموع 402 علمي رياضيات، زياد إبراهيم محمد الحاصل على مجموع 398 علمي رياضيات، مكاريوس صفا ملقى الحاصل على مجموع 396 علمي رياضيات، كما شمل التكريم الطالبة ندا عمران محمد الحاصلة على مجموع 381 ادبى، والطالب ماريو سمير داود الحاصل على مجموع 380.5 أدبي، والطالبة تسنيم على محمود الحاصلة على مجموع 378 أدبى، والطالب شروق عياد عبد الحميد الحاصلة على مجموع 381 أدبى دمج، والطالب كيرلس عطيه فتحي الحاصل على مجموع 356 علمي دمج.