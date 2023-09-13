تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للتدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع 2023»

شهدت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع 2023» تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويشارك بالتدريب 19 دولة بقوات وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا ومالاوي والكاميرون وباكستان والهند، إضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، و15 دولة بصفة مراقب وهي البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديموقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا.

تضمن النشاط قيام عناصر قوات المظلات للدول المشاركة بالقفز الحر، كما قامت عناصر الاستطلاع والمهندسين العسكريين بالتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، ونفذت قوات الصاعقة المشاركة عملية تأمين المباني الحيوية، واقتحمت مجموعات القتال الرئيسية مدعومة بالقوات الخاصة لمختلف الدول والشرطة المدنية المصرية البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها، وتم اكتشاف معمل كيميائي بواسطة عناصر الحرب الكيميائية وتم التعامل معه وتطهير المنطقة المحيطة به، وبنجاح عملية القضاء على العناصر الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين، ونفذت عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة، وظهر خلال المرحلة المنفذة مدى ما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق في تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة في التوقيتات المحددة.

حضر تنفيذ المرحلة اللواء أ. ح. خالد لبيب مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة من مختلف الدولة المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين.