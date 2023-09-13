المدرسة المصرية الدولية: لا صحة لعدم تبعيتنا لوزارة التعليم

أكدت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أنها ما زالت وستظل مدرسة دولية حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم، ومعتمدة من منظمة IBO للثلاث برامج PYP وMYP وDP، وأن ما أشيع اليوم، بشأن عدم تبعيتها للوزارة، شائعة كاذبة ومغرضة هدفها إثارة البلبة والتوتر بين أولياء الأمور.

وأهابت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، في بيان، بأولياء الأمور، تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة وعدم الترويج لها.

أضاف البيان: «سنظل ملتزمين بالبروتوكول الخاص بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة IBO، بأن عدد طلاب الفصل لن يزيد كثافته عن 25 طالبا».