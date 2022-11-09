وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد لجميع التخصصات

أعلنت المدرسة المصرية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عن حاجتها إلى معلمين في جميع التخصصات لمراحل «PYP - MYP - DP».

رابط التقديم في وظائف المعلمين

وذكرت المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّه يمكن للراغبين في التقدم لوظائف المعلمين على الصفحة الرسمية للمدرسة الدخول على الرابط التالي، وفقًا للشروط.