الفرق بين الإعصار والعاصفة والتيفون.. ظاهرة واحدة يحدثها الطقس

بعد أن اجتاحت العاصفة دانيال الأراضي الليبية، وخلفت وراءها العديد من الكوارث الإنسانية وآلاف القتلى والمفقودين، ثم اتجاهها إلى مصر وتحولها إلى منخفض جوي، لم تصل شدته إلى ما بلغته في ليبيا، ومر بسلام، ما دعا البعض لأن يتساءل عن الفرق بين الإعصار والعاصفة، وهو ما نجيبكم عنه عبر السطور التالية، وفقا للأرصاد الجوية.

الفرق بين الإعصار والعاصفة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الفرق بين الإعصار والعاصفة، قائلة: إن العاصفة هي التي تبدأ قوتها من 65 كيلومترا في الساعة، وتسمى عاصفة استوائية أو مدارية، فإذا تجاوزت سرعات الرياح فيها 115 كيلومترا في الساعة، أصبحت إعصارًا، والأعاصير تتكون على المسطحات المائية الواسعة وتنقسم إلى فئات من الفئة الأولى حتى الفئة الخامسة، تكون الفئة الأولى أضعفها والخامسة أشدها.

ولفتت «غانم»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفرق بين الإعصار والعاصفة، أنّ الإعصار يكون في الأصل منخفضًا جويًا متعمقا بشكل كبير على المحيط، ومع ارتفاع درجات الحرارة على سطح المحيط بأكثر من 27 درجة مئوية، يبدأ في تكوين منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويأخذ في التعمق حتى يتحول إلى عاصفة ثم إعصار.

الإعصار والعاصفة والتيفون

ويقول موقع روسيا اليوم، نقلًا عن صحيفة «ذا صن» البريطانية، موضحًا الفرق بين الإعصار والعاصفة المدارية، والتيفون، إنها كلها عبارة عن ظاهرة واحدة تحدث في الطقس، لكن الفرق بينها جميعًا يكمن في موقع تواجدها، إذ تسمى العواصف القوية الناشئة في المحيط الأطلسي أو شرق المحيط الهادئ بالعواصف المدارية، في حين أن الأعاصير تتشكل فوق جنوب المحيط الهادئ والمحيط الهندي، فيما يولد التيفون فوق شمال غرب المحيط الهادئ.