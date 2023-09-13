«السديس»: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تجسد العناية بكتاب الله

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ25 لعام 1445هجرية، تحت رعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.

رعاية ملكية لحفظة كتاب الله

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات؛ يجسد عناية القيادة السعودية بكتاب الله تعالى، وتابع قائلاً إنَّ «من مفاخر هذه البلاد المباركة عنايتها بكتاب الله في التشريع والتحكيم والتحفيظ والتعليم».

حفل لتكريم حفظة كتاب الله

ومن المقرر أن يقام حفل تكريم الفائزين من البنين في اليوم الثاني من شهر رمضان 1445، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات من البنات في اليوم التالي، الثالث من شهر رمضان، على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.