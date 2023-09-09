تكريم 65 من حفظة القرآن الكريم وإجازة القراءة لفتاتين بالسويس

كرمت دار الدكتور كمال بربري حسين العمري القرشي التابعة للأزهر الشريف، بمدينة الصفا بمحافظة السويس، 65 من حافظي القرءان الكريم من الجنسين، مع منح إجازة قراءة لفتاتين تحت إشراف الدكتور كمال بربري وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

تكريم 65 طفلاً وفتاة في أعمار مختلفة من حفظة القرآن الكريم

قال الدكتور كمال بربري حسين محمد حقيق العمري وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وكبير علماء الأزهر بالسويس، إنه تم تكريم 65 طفلا وطفلة في أجزاء من القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة وقصص الأنبياء، وذلك احتفالا بقرب حلول شهر ذكرى مولد الهادي صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أنه تم كذلك منح فتاتين إجازة حفظ وقراءة القرآن الكريم إحداهن حاصلة على بكالوريوس معهد نظم ومعلومات والثانية طالبة في المرحلة الثانوية العامة.

تحفيظ القرآن بدار الدكتور كمال بربري العمري مجانا

وأوضح الدكتور كمال بربري عميد ومؤسس دور القرآن بالقاهرة والسويس والمحافظات، أن التعليم والتدريس في دور القرآن الكريم مجانا، مشيراً إلي أن إنشاء دور القرآن الكريم بالسويس كانت بتعليمات وتوجيهات مباشرة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله لتلميذه كمال بربري عام ١٣٩٦ هجريا الموافق ١٩٧٦ حيث تميزت دور القرآن الكريم بالوسطية وحظيت دور القرآن برعاية الازهر حفظ الله مصرنا من كل سوء