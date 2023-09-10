السديس لمطوفي المسجد الحرام: رسم مسار ديني لخدمة رسالة الحرمين الوسطية

تتحرك رئاسة الشؤون الدينية لتعظيم المبادرات الدينية ومواكبة خطط الرئاسة المتجددة، لخلق منظومة عمل دينية لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميا واثراء التجربة الدينية للقاصدين وتدعيم الدروس الدينية والعلمية والخطب.

وكثف رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لقاءاته مع العديد من القيادات الدينية ومسؤولي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطوفين في المسجد الحرام لشحذ الهمم والتحفيز للمرحلة القادمة التي تتطلب حراكا دينيا للتفاعل والتناغم من متطلبات المرحلة ومنطلقات رئاسة الشؤون الدينية المتجددة لبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إثراء تجربة القاصد دينيًا.

السديس يجتمع مع القيادات والمطوفين ومسؤولي الامر بالمعروف بالمسجد الحرام

وقال رئيس الشؤون الدينية، خلال لقائه بعدد من قيادات الإدارات الدينية للحرمين الشريفين، إن رئاسة الشؤون الدينية تحمل على عاتقها رسالة سامية، عظيمة المضامين والرؤى، وتدخل قريبًا في مرحلة متجددة من عطاءتها الوثَّابة.

وأشار إلى اقتران العطاءات بالتقانة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والإعلام الرقمي الديني، والشاشات والمعارض الدينية الرقمية، والترجمة إلى اللغات العالمية، المواكبة لرؤية 2030، وفق أعلى معايير التجويد؛ وصولًا للمستهدفات الدينية، ورسالة الحرمين العلمية والدينية والإنسانية عالميًا.

وأكد أنَّ رئاسة الشؤون الدينية ماضية في تحفيز الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينهم؛ لخدمة قاصدي الحرمين دينيًا، موضحًا أنَّ الرئاسة تعمل بطموح وشغف؛ لتعظيم رسالة الحرمين الوسطية، كون هذه الرسالة رسمت مسارًا دينيًا رائدًا، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

الخطة تهدف لتعزيز المخرجات وتحفيز الشباب واستثمار التقانة

فيما اطلع رئيس الشؤون الدينية مسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام؛ على الخطط والبرامج المتجددة، التي تعتزم الرئاسة تنفيذها في المرحلة القادمة؛ لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا، وتكريس قيم الاعتدال، وتعضيد المخرجات الدينية، المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ، اكد على حرص رئاسة الشؤون الدينية على تأهيل الكفاءات الميدانية الدينية، بما يتناسب والمنطلقات المتجددة للرئاسة؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ ليؤدوا مناسكهم في يسر، وأجواء تعبدية إيمانية.

والتقى رئيس الشؤون الدينية مع عدد من المطوفين ومنسوبي إدارة المطوفين وحثه على ضرورة تأهيل المطوفين دينيًا وعلميًا؛ ليتمكنوا من أداء عملهم ورسالتهم الدينية بإحكام ورسوخ، ولمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه مقدمي خدمة التطويف بحذق وتميز، لبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إثراء تجربة القاصد دينيًا.

وفي نهاية اللقاء، استمع رئيس الشؤون الدينية، للىراء والمقترحات ، وسُبل تطوير رئاسة الشؤون الدينية والارتقاء بها، وقدم لهم الشكر على بذلهم وعطائهم، داعيًا المولى القدير أن يكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم.