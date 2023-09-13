سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-9-2023 في أبرز البنوك المصرية استقرارا في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات: 8.18 جنيه للشراء.