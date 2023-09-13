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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 13-9-2023

كتب:

وليد عبد السلام
09:51 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
ريال سعودي

ريال سعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-9-2023، استقرارا في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي، وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية في البنوك المصرية والتى جاءت كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 8.21 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه بيعا و8.23 جنيه شراء. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية اليوم الأحد 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه. 

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بقلم وليد عبد السلام