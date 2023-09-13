أستاذ بجامعة الرباط يشكر مصر على تضامنها: «المنظومة الصحية مستقرة»

وجه الدكتور خالد فتحي، أستاذ الطب بجامعة الرباط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري، على إعلان الحداد تضامناً مع ضحايا الزلزال المدمر في المغرب، وضحايا الفيضانات التي نتجت عن العاصفة دانيال في ليبيا، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات من جانب مصر، تزيد الشعور لدى كثير من المغاربة بأن لهم بيتاً كبيراً، بدل البيوت التي انهارت نتيجة الزلزال.

أيام عصيبة في المغرب

وأضاف أستاذ الطب بجامعة الرباط، خلال مداخلة عبر سكايب من المغرب، مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن المغرب تجاوز أربعة أيام عصيبة وحاسمة في البحث عن الناجين المحتملين، ونجحت في رهان جاهزية المنظومة الصحية في مواجهة الكوارث.

وذكر أن التحدي الآن يرتكز أمام الوضعية الصحية في المغرب، وتولي أمر المصابين، مشيراً إلى أن المنظومة الصحية في المغرب تخضع لإصلاح عميق، تزامن مع الكارثة الضخمة، معتبراً أن كارثة الزلزل تُعد اختباراً لهذا الإصلاح.

تدخل الجيش الملكي للمساعدة

وأكد «فتحي» أن العائق الأول الذي واجه فرق الإنقاذ يتعلق بجبال أطلس، وهناك بيوت على قمم الجبال، وهذا نمط سائد لدى المغاربة أن يسكنوا على قمم الجبال، ومع الزلزال انهارت أحجار تزن بالأطنان، وتدخل الجيش الملكي للمساعدة في فتح الطرق داخل الجبال، وتجاوز المغرب المخاوف بشأن أن تكون الاحتياجات المطلوبة أكبر من الإمكانيات المتاحة.