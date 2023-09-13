باحث سياسي: فرص العثور على ناجين تحت أنقاض زلزال المغرب «شبه منعدمة»

قال الدكتور عباس الوردي، باحث سياسي، إن عمليات إنقاذ ضحايا زلزال المغرب المدمر تجرى على قدم وساق، موضحا أنه في الأيام الأخيرة وصلنا إلى إمكانية إخراج ناجين من تحت الأنقاض، وبالتالي هناك جهود وتداخلات بين مختلف القوات سواء الوطنية أو العربية أو الأجنبية.

3 أيام مرت على الضحايا تحت الأنقاض

وأضا خلال حواره عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تعاون مشترك واندماج من أجل بناء جسر سواء كان بريا أو جويا بهدف تيسير عمليات التنقيب عن الضحايا، مع إمكانية إيجاد ناجين تحت الأرض، مشيرا إلى أنه مر 3 أيام على الضحايا تحت الأنقاض، وبالتالي إيجاد ناجيين تعد مسألة شبه منعدمة الآن.

المغرب بحاجة لمساعدات متعددة

وتابع: «هناك خريطة مركزة لجميع المتدخلين المنقذين من أجل انتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقلها عبر الهيلكوبتر، وكذلك جميع وسائل النقل المتاحة والمتوفرة»، لافتا إلى أن المساعدات التي تحتاجها المغرب متعددة خاصة اللوجيستية فضلا عن التداخلات في عمليات الإنقاذ لحماية الحياة الإنسانية.