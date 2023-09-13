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وكيل لجنة الشؤون العربية بالنواب: مصر لن تدخر جهدا لدعم المغرب وليبيا

كتب:

ولاء نعمه الله
05:55 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لمتابعة أحوال المصريين المتواجدين في دولتي المغرب وليبيا وذلك على خلفية الكوارث الإنسانية التي تعرضوا لها من جراء الزلزال والعاصفة دانيال.

أحمد فؤاد أباظة يعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

وقدم النائب أحمد فؤاد أباظة التعازي في المصريين الذين لقوا حتفهم من جراء العاصفة دانيال في ليبيا وأودت بحياة آلاف المواطنين وتدمير أجزاء عديدة بالدولة.

دعم الشعبين المغربي والليبي

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب لـ«الوطن»: «مصر لن تدخر جهدا لدعم الشعبين المغربي والليبي في مصابهما الأليم بدليل التوجيهات الرئاسية لتقديم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى دولة ليبيا والتي تأتي تطبيقًا لعقيدة الدولة بالوقوف بجانب الأشقاء العرب عند الشدائد».

يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء العاصفة دانيال، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.