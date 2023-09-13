معلومات عن متلازمة الهرس وأعراضها.. تصيب سكان المناطق المنكوبة بالزلازل

خسائر مادية عديدة تنتج عن حدوث الزلازل وتكون الإصابات فيها متعددة الأنماط، فالبعض قد يتعرض للإصابة بمتلازمة الهرس الخطيرة التي تنتج عن الضغط الشديد والمطول على أحد الأعضاء السفلية بشكل خاص، مثل الجذع، أو إحدى الأطراف، ما يصيب العضلات والعظام وحتى الأنسجة الداخلية، وقد تؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجها، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوزعربية».

معلومات عن متلازمة الهرس

ونستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن متلازمة الهرس التي تصيب الأشخاص بعد وقوع الزلزال وفقا لما ذكره خبراء الصحة العالميين، وفقا لما أفادت به «العربية».

- تعد متلازمة الهرس أحد أكثر الإصابات المؤلمة والمميتة الناجمة عن الزلازل

- يمكن أن تؤدي لسحق العضلات والأنسجة الجلدية والأوتار وصولا للعظام والأعضاء الداخلية

- تعطل وظائف الكلى والرئتين والأعصاب تدريجيا

- تنجم عن التعرض للإصابات في أثناء وقوع الزلزال.

- حالة مرضية تنتج عن تعرض الأطراف لضغط لفترة زمنية تزيد عن 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية عن الأنسجة، ما يعرضها للبتر أو حدوث مشكلات في القلب.

- الانضغاط أو الهرس يؤدي إلى تلف العضلات المحيطة بالعظام، وبالتالي سيؤدي إلى تحرر بروتينات العضلات.

أعراض الإصابة بمتلازمة الهرس

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمتلازمة الهرس وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» ومنها:

- تورم الأطراف المضغوطة.

- غياب النبض عن الأطراف المضغوطة.

- تغير لون البول إلى اللون الغامق، المائل للأسود، وذلك نتيجة للإصابة ببيلة الميوجلوبينا

- قلة التبول.

- نقص حجم الدم.

- القيء والغثيان.

- التشنجات.

- ارتفاع اليوريا، والكرياتينين، وحمض اليوريك، والبوتاسيوم، والفوسفات، والكرياتين كيناز.

- نقص كالسيوم الدم.

وأصيبت بمتلازمة الهرس الخطيرة من قبل الطفلة السورية التي نجت من الزلازل المدمر الذي تعرضت له سوريا وتركيا منذ عدة شهور، نتيجة جراء بقاءها لوقت طويل أسفل أنقاض الزلزال، وبسبب الضغط الذي تعرضت له أطرافها لفترة طويلة تفوق 12 ساعة، ما تسبب في انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة، لتتحول أقدام صاحبة الـ9 سنوات، التي تنام إلى جانب دميتها، إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى المعاناة من الألم الشديد فيهما.

وأوضح أطباء سوريون -حينها- أن متلازمة الهرس حالة مرضية تنتج عن تعرض الأطراف لضغط لفترة زمنية تزيد عن 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية عن الأنسجة، وهو ما يعرضها للبتر أو حدوث مشكلات في القلب، أو حدوث قصور كلوي، بحسب «العربية».

ولم تكن الطفلة شام فقط التي أصابت بتلك المتلازمة الخطيرة كما أن هناك طفل السوري ألب أرسلان، لقى مصرعه، بعدما عانى من متلازمة هرس الأطراف، التي كشف عنها الأطباء المختصين في شمال غرب سوريا.