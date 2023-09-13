تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد 5 أيام من زلزال المغرب

ما زال رجال الإنقاذ في المغرب، يكافحون للوصول إلى القرى الجبلية النائية التي تضررت بشدّة جراء الزلزال، في محاولة للعثور على أحياء تحت الركام، وذلك في خامس أسام الفاجعة.

القرى النائية تعاني بطء وصول المساعدات

وتعمل فرق الإنقاذ المغربية المدعومة ببعض الفرق العربية والأجنبية ومتطوعي المنظمات الدولية، لإيصال المساعدات إلى الأسر المنكوبة، خاصة في القرى النائية التي تعاني بطء وصول المساعدات.

وبحسب «العربية»، تضاءلت الآمال في العثور على ناجين، خاصة بعد مرور نحو 5 أيام من الفاجعة التي وقعت مساء الجمعة، وفي الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

وتحاول فرق الإنقاذ تسريع عمليات البحث وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت منازلها، في الوقت الذي يواجه فيه كثير من الناجين من الزلزال ظروفا صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها، بعد قضاء 4 ليالي في العراء.

معاناة في بعض القرى من انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية

وأنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة، بينما ما زال سكان قرى كثيرة يعانون من انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ وقوع الزلزال مطلع الأسبوع الجاري، وما زال الوصول إلى القرى الأقرب إلى مركز الزلزال صعبا بسبب الانهيارات الأرضية.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، كشفت عن آخر إحصائية للوفيات والمصابين، حيث وصل عدد الوفيات إلى 2901 شخصا، وجرى دفن 2884 منهم، بينما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.