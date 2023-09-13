أستاذ تمويل: الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن الحكومة تستهدف فتح المزيد من الشرايين للاقتصاد المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

الاستثمارات مفيدة لمصر

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي أن أي استثمار يأتي إلى مصر مفيد للغاية خاصة في مجال السلع الاستراتيجية والأساسية.

وأوضح هشام إبراهيم أن مسطحات الصلب صناعة تقوم عليها صناعات متعددة مثل قطاع البناء والتشييد ومصانع السلع الاستراتيجية، وتواجد استثمار إنتاج مسطحات الصلب في مصر يؤدي إلى توفير المزيد من النقد الأجنبي.