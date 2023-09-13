«شردي»: الكارثة الإنسانية في ليبيا أسوأ بكثير من زلزال المغرب

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن ليبيا تتعرض لكارثة إنسانية جراء العاصفة دانيال، مؤكدًا أن مصر تحركت لدعم الأشقاء هناك.

مصر تحرك بمساعدات للأشقاء في ليبيا

أضاف «شردي» خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»: «الرئيس السيسي شاهد وحضر بنفسه اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية التي بدأت تتحرك من مصر إلى ليبيا».

ولفت إلى أن الكارثة الإنسانية في ليبيا أسوأ بكثير من زلزال المغرب، ومن المتوقع أن تصل أعداد الضحايا إلى أضعاف أضعاف الأعداد في المغرب، ووفقا للمصادر الرسمية الليبية، فإن هناك أكثر من 7 آلاف ضحية حتى الآن، وما زال هناك 9 آلاف مفقود، لأن العاصفة جرفت قرى ومدنا وألقت كل ذلك في البحر.