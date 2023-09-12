«شردي» عن المساعدات المصرية لليبيا والمغرب: نقف دائما بجوار الدول

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، بالدعم الإنساني الذي وجه به الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في المغرب وليبيا جوا وبحرا، قائلا: «الحالة الإنسانية في ليبيا والمغرب تستدعي أن تتدخل مصر لأنها دائما تقف بجوار الدول العربية».

مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا

وأقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، في إطار تضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق؛ لتخفيف آثار العاصفة المدمرة «دانيال» التي أدت لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المصابين.

كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية

وتشمل المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطقمًا للبحث والإنقاذ، وعربة إغاثة، ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر؛ للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ، وتخفيف آثار العاصفة المدمرة التي ضربت السواحل الليبية، خلال الأيام الماضية.