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هل تصل العاصفة دانيال إلى السعودية؟.. المركز الوطني للأرصاد يجيب

كتب:

منى السعيد
07:49 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال لن تؤثر بشكل مباشر على السعودية

العاصفة دانيال لن تؤثر بشكل مباشر على السعودية

بعد أن تسببت العاصفة دانيال في حدوث أضرار في اليونان، وخسائر بشرية ومادية هائلة في ليبيا، أصبح التساؤل الذي يشغل بال الكثيرين، هل يمكن أن تصل العاصفة دانيال إلى السعودية؟

وفيما يلي، تجيب «الوطن» عن التساؤل الخاص بهل تصل العاصفة دانيال إلى المملكة العربية السعودية؟، وذلك وفق الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، في السطور القادمة:

هل تصل العاصفة دانيال إلى السعودية؟

وأجاب الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية قائلاً إن المركز يراقب آخر المستجدات الخاصة بالعاصفة دانيال، والآثار المترتبة عليها في الدول التي مر بها حتى الآن، وفق ما نشرت الأرصاد السعودية على صفحتها الموثقة على موقع التغريدات «أكس».

وأضاف «غلام» أن العاصفة دانيال لن تؤثر بشكل مباشر على السعودية، مؤكدًا أن المركز سيعمل على نشر أي تطورات أو أخبار فيما تخص الطقس في مناطق المملكة المختلفة.

الطقس في السعودية

فيما رفعت الأرصاد السعودية حالة الإنذار إلى البرتقالي في منطقة مكة المكرمة، ونبهت المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر من الظواهر الجوية التي تشهدها المنطقة، إذ تشهد سقوط أمطار متوسطة يصاحبها نشاط كبير للرياح المثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة 9 مساءً.

وأضاف أن حالة الطقس بالمناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية تشهد شبه انعدام في مدي الرؤية، بالإضافة إلى سقوط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر والخليج العربي اليوم الأربعاء.

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