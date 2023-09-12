الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة على 5 مدن

كشفت الأرصاد السعودية عن حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع سقوط أمطار غزيرة على المدينة المنورة، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وحذرت الأرصاد السعودية من سقوط أمطار غزيرة على المدينة المنورة، في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا و7 مساءً بتوقيت المملكة، إذ رفعت حالة التأهب إلى اللون البرتقالي، ونبهت المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر من الظواهر الجوية التي تشهدها المنطقة،» عبر موقعها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «أكس».

وأضافت الأرصاد السعودية أن الأمطار الغزيرة يصاحبها نشاط للرياح، وشبة انعدام في مدي الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم بالسعودية

كما توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن تسجل مدينة الأحساء أعلى درجات حرارة بـ46 مئوية، فضلا عن نشاط الرياح مثيرة للأتربة، وتحد من الرؤية الأفقية.

وتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مكة المكرمة لتسجل 41 مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة 43 درجة، والرياض وبريدة 44 درجة، بينما تصل الحرارة في جدة إلى 38 درجة، و45 درجة في الدمام وحفر الباطن، و29 درجة في أبها.

وأكد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أنه يراقب آخر مستجدات العاصفة دانيال، إذ تشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بها بشكل مباشر.