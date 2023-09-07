بعد انتهاء العواصف.. «الأرصاد السعودية» تحذر 4 مدن من رياح مثيرة للأتربة

كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض المدن، إذ سجلت مكة وينبع 47 مئوية، فيما سجلت منطقة السودة أدنى درجة حرارة 17 مئوية.

درجات حرارة قياسية في السعودية

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في المدينة المنورة والعلا وحفر الباطن والخرج والأحساء 46 درجة، فيما سجلت رفحاء 45 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ17 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 درجة، بينما سجلت الدمام وجازان أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.

الفرصة مهيأة لهطول الأمطار في بعض المناطق السعودية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران.