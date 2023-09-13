أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس بالفيوم.. تخفيضات تصل لـ30%

يشهد معرض أهلا مدارس 2024 بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم بأسعار مخفضة، إذ وصلت نسبة التخفيض إلى نحو 30% مقارنةً بأسعار نفس الأدوات في المكتبات، فضلًا عن توافر مختلف احتياجات الطلاب، وبعض المنظفات ومعطرات الجو، والشامبو، والمناديل، فضلًا عن مستلزمات الساندوتشات والكمبيوتر وغيرها.

أسعار الأدوات المدرسية في أهلا مدارس 2023

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023/ 2024:

وفيما يخص أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023 بمحافظة الفيوم فإنها جاءت كالتالي:

شنطة مدرسة كبيرة 300 جنيه

شنطة مدرسة وسط تتراوح بين 180 و200 جنيه

شنطة مدرسة صغيرة بأسعار مختلفة حسب الحجم والخامة والشكل وتتراوح بين 50 و60 و70 و140 جنيها.

شنطة لانش بوكس 30 جنيهًا.

كاب 50 جنيهًا.

أسعار الأقلام تبدأ من 1 وحتى 10 جنيهات.

أسعار الكراسات تراوحت بين 1.25 وحتى 10 جنيهات.

أسعار الكشكول تبدأ من 3 وحتى 20 جنيهًا.

سعر الدباسة يتراوح بين 15 و35 جنيهًا.

سعر اللانش بوكس يتراوح بين 17 و30 جنيهًا.

مناديل مبللة 5 جنيهات.

شاور جل 3 لترات 55 جنيهًا.

موعد معرض أهلا مدارس 2023

وفيما يخص آخر موعد لمعرض أهلا مدارس 2023، فإنّه يظل مستمرًا حتى منتصف شهر أكتوبر المُقبل بحسب ما أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

أماكن معرض أهلا مدارس 2023

وفيما يخص أماكن معرض أهلا مدارس 2023 فإنّه جرى افتتاح الفرع الرئيسي أمام جمعية الشبان المسلمين بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم، بينما يجرى دراسة أماكن مختلفة بالمراكز لافتتاح فروع أخرى.

رقابة مكثفة على المعروضات

تجدر الإشارة إلى أنّ المنتجات والأدوات المعروضة في معرض أهلا مدارس تخضع لرقابة مشددة من الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم؛ للاطمئنان على تطبيق التخفيضات، والتأكد من جودة وسلامة المعروضات.