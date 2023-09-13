أسعار الشنط المدرسية في معارض أهلا مدارس.. تبدأ بـ85 جنيها

معارض أهلا مدارس، أحد المنافذ المهمة للمواطنين وأولياء الأمور، لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد، بتكلفة مالية أقل كثيرا من شرائها من الأسواق والمكتبات.

وتضم معارض أهلا مدارس المنتشرة في مصر، والمفتوحة على مدار اليوم أمام المواطنين، سلعا بأسعار مخفضة، سواء الأدوات المدراسية أو الزي المدرسي، وشنط المدارس من جميع الأحجام والماركات، حيث يتباين السعر وفقا لجودة الشنطة.

أسعار الشنط المدرسية في معارض «أهلا مدارس»

تختلف أسعار الشنط المدرسية في معارض أهلا مدارس، حسب حجم الشنطة وجودة الخامات المستخدمة فيها، مع تخفيضات تصل لـ25%، كما يلي.

- سعر شنطة المدرسة العادية تتراوح بين 85 وحتى 200 جنيه.

- أما سعر الشنطة المدرسية ذات العجلات فتتراوح بين 180 لـ250 جنيها وفقا للجودة والحجم.

أماكن معرض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تنظيم معارض كبري لـ أهلا مدارس، في جميع المحافظات، كي يستفيد المواطن من التخفيضات الكبيرة على جميع الأدوات المدرسية، وترصد السطور التالية أماكن المعارض، كما يلي.

- المعرض الرئيسي بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة.

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام».

- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: الحمام - العلمين.

- مطروح: سيدي براني - النجيلة.

- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة.

- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة: تضم 42 معرض منتشر في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص.