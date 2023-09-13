رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق: نشهد بداية حرب الطبيعة على الإنسان

وجه الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق والخبير في التغيرات المناخية، التعازي للشعبين المغربى والليبي لمصابهم من الطبيعة وغضبها.

التغيرات المناخية تؤثر على كافة دول العالم

وقال عبد العال، في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن التغيرات المناخية تؤثر على كافة دول العالم بشكل غير متوقع: «نشهد بداية حرب الطبيعة على الإنسان في مختلف أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية واستخدام الإنسان للوقود الأحفوري بشكل مبالغ فيه ونشهد ظواهر طبيعية غير مسبوقة ولم تحدث من قبل، وهذا ما حدث في ليبيا».

ليبيا شهدت أمطارا مع نشاط قوي للرياح

أضاف أحمد عبد العال :«العاصفة دانيال حصلت على كامل طاقتها من البحر وقامت بتفريغ كامل طاقتها على السواحل الليبية وتسببت في دمار شديد، وليبيا شهدت أمطارا مع نشاط قوي للرياح على السواحل الليبية والمناطق الجبلية هناك وتكونت عليها سيول شديدة القوة».