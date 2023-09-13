نائب رئيس «إرادة جيل»: التحالف الوطني أحدث حراكا كبيرا بالعمل الخيري

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، بفكرة عمل المؤسسات الخيرية تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال محسن الفحام في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمل المؤسسات الخيرية تحت إطار واحد، يضمن وصول أنشطتها للهدف الرئيسي، وهو إيصال المقتنيات الخيرية سواء كانت ملابس أو مواد غذائية أو هدايا، لكل المستحقين دون أي إخفاق أو تغافل، نظرا لأنه يعتمد على أسلوب الحوكمة الإلكترونية، وقاعدة البيانات بأسماء كل المستحقين، الأمر الذي يسهم في القضاء على التكرار، ويضمن انتشار الأنشطة الخيرية لأكبر نطاق جغرافي.

قاعدة البيانات في توزع المقتنيات على المستفيدين

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «التحالف الوطني منذ إنشائه أحدث طفرة نوعية في استراتيجية العمل الأهلي التنموي، حيث أطلق التحالف عدة مبادرات خيرية، كان أبرزها كتف بكتف التي نجحت كبيرا، في توزيع المواد الغذائية على الأسر البسيطة، والمتوسطة قبيل شهر رمضان الماضي، شهدنا دور قاعدة البيانات في توزع المقتنيات على المستفيدين».

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح الدائم للتحالف خلال الفترة المقبلة.