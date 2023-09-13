أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير رابط مباشر للحصول على نتيجة القبول بمدارس المتفوقين stem لعام 2023، موضحة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة امتحانات القبول بمدارس STEM ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

رابط مباشر للحصول على نتيجة القبول بمدارس المتفوقين

أكدت الوزارة، أن رابط مباشر للحصول على نتيجة القبول بمدارس المتفوقين متاح عبر بوابة مركز المعلومات، إذ يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة، لافتة إلى أنه تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 15641 طالبا وطالبة بواقع 7422 من البنين، و8219 من البنات.

ونوهت بأنه جرى قبول 1205 من الطلاب البنين، و1193 من الطالبات، عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي عقدت إلكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي، ومن المقرر تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقاً للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

تعليمات عاجلة بشأن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال ملف التقدم وطباعة إخطار النتيجة الذى ظهر من خلال الموقع مع طلب الالتحاق من هنا، واستكماله، وتكون التوقيعات بالمدرسة المقبول بها الطالب من ولي الأمر نفسه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة.

وأكدت أنه لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمى تقليل اغتراب، وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها حال تقدمه إليها، وإذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

وأشارت إلى أن المصروفات وتأمين اللآب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.