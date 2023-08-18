«تعليم الوادي الجديد»: اختبارات للمتخلفين عن امتحان مدارس المتفوقين stem

أعلن المهندس عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم أنه وفقاً لتعليمات وزارة التربية التعليم، جرى الإعلان عن إقامة اختبارات القبول بمدارس المتفوقين «stem» الذين حالت ظروفهم دون غيرهم حضور الاختبارات الأساسية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بالوادي الجديد والذين كان عددهم 22 طالبا وطالبة.

تجهيز معامل الحاسب الآلي لأداء اختبارات مدرسة stem في الوادي الجديد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي ومركز تكنولوجيا التعليم داخل ديوان عام المديرية لأداء الطلاب الاختبارات الخاصة بالمتخلفين عن اختبارات مدارس المتفوقين التي تمت أون لاين بشبكة ربط عن طريق وزارة التربية والتعليم.

موعد إجراء اختبارات المتخلفين عن أداء امتحان مدرسة المتفوقين «stem»

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن الجدول والمواعيد الجديدة الخاصة بالطلاب المتخلفين عن ميعاد اختبارات مدرسة المتفوقين «ستيم» جاءت كالتالي:

- يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023 ( stem بنين - بنات).

- يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2023 ( stem بنين - بنات).

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة.