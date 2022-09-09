كيفية تقديم تظلم على نتيجة مدارس المتفوقين.. اعرف قيمة الرسوم

َأعلنت وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من نتيجة مدارس المتفوقين، في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، بنين وبنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس «بنين»، للعام الدراسي 2022/2023.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط للحصول على النتيجة ومعرفة القبول أو الرفض، ويرغب بعض الطلاب الذين تم رفضهم في تقديم تظلم.

وفي هذ الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» كيفية تقديم تظلم على نتيجة مدارس المتفوقين في السطور التالية، وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم.

كيفية تقديم تظلم نتيجة مدارس المتفوقين

يمكن للطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلم على نتيجة مدارس المتفوقين، الذهاب إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بداية من الأحد الموافق 11 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 15 سبتمبر.

رسوم تقديم تظلم

وأعلنت وزارة التعليم، إنه لا يوجد رسوم مقابل تقديم تظلم على نتيجة مدارس المتوفقين.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة مدارس المتفوقين المعروفة باسم «STEM، للعام الدراسي 2022/2023، أمس الخميس، لذا بدأ العديد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بتلك المدارس في البحث عن رابط النتيجة الذي تصدر مواقع البحث خلال الساعات الماضية.

رابط نتيجة مدارس المتفوقين

ويمكن معرفة النتيجة، من خلال الدخول إلى رابط نتيجة مدارس المتفوقين.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس.

- كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

- تدوين كل البيانات الخاصة بالطالب.

- إدخال الرقم القومي للطالب.

- تحديد التخصص الراغب في دراسته.

- الضغط على كلمة «استعلام» لتظهر النتيجة بالفعل.

وجاء اختيار الطلاب المقبولين المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم بالمدارس وفقًا للسعات المتاحة بكل مدرسة، كما يلي:

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنين»: عدد 15 مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنات»، عدد 14 مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

- مدرسة المتفوقين بعين شمس، وعدد الطلاب المقبولين 96 طالبًا.