عضو أمناء الحوار الوطني: مصر تمد يد العون دائما في أزمات الأشقاء العرب

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، تداعيات العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية.

ما حدث في ليبيا كارثة مفزعة

وقال الكشكي في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن ما حدث في ليبيا كارثة مفزعة، وإن مصر تقوم بواجبها تجاه الأشقاء في ليبيا: «مصر حاضرة في قلب ووجدان الإقليم العربي».

مصر تقدم يد العون دائما إلى الأشقاء العرب

وتابع جمال الكشكي: «موقع مصر الجغرافي بجوار ليبيا يؤدي دوراً كبيراً لتقديم المساعدات للدولة فإنها قادرة على الدعم البري والبحري وتقديم المساعدات وفتح أبوابها للمساعدات التي تمر من خلالها بسبب قوة العلاقات المصرية الليبي، وإذا نظرنا للتاريخ سنجد أن مصر تقدم يد العون دائما إلى الأشقاء العرب في أي أزمة يمرون بها، الشعب المصري سعيد بقرارات وتوجيهات الرئيس السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا، فهناك علاقة قوية بين الشعبين المصري والليبي».