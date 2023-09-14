قطن سيناء.. فرحة مع بداية موسم حصاد «طويل التيلة»

مع حلول منتصف شهر سبتمبر، يبدأ نوار القطن في التفتيح، لتمتد إليه يد المزارعون في مدينة القنطرة شرق قناة السويس يقطفون بشاير الموسم بفرحة كبيرة بعد نجاح المحصول هذا العام.

أجواء مبهجة وفرحة ومشاركة من الأطفال، والنساء في بداية موسم حصاد «طويل التيلة» الذي حقق نجاحا كبيرا على أرض الفيروز خلال زراعته على مدار السنوات القليلة الماضية في قرب جلبانة والتقدم والأبطال.

زراعة القنطرة: نسعى لاستعادة القطن المصري جدارته

وقال المهندس نفادي محمد، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، إن زراعة الإسماعيلية تسعى لكى يستعيد القطن المصري جدارته بين المحاصيل الصيفية، مشيرا إلى أن القطن يتميز بكونه محصولًا ثلاثي الغرض يستخرج منه زيت بذرة القطن وكسب علف الحيوانات، ومشاركته في حلول لمشكلات كثيرة يعانى منها الاقتصاد.

وقال نفادي إن نسبة التفتيح وصلت حاليا 60% وأن جودة وكميات محصول القطن هذا العلم فاقت التوقعات من صنف جيزة 94 طويل التيلة.

وقال «وفرنا التقاوي المنتقاة وكذلك كل أنواع المبيدات الخاصة بالمكافحة لمحصول القطن بأسعار مدعمة للمزارعين، مع وجود جهاز مكافحة القطن يوميا مع المزارعين لحل أي مشكلات قد تواجههم لحلها للوصول إلي افضل نسبة من الإنتاج».

مزارعون: زيادة نسبة زراعة القطن شرق القناة

وقال أحمد سالم أحد مزارعي القطن في قرية جلبانة التابعة بمركز ومدينة القنطرة شرق إن هناك إقبالا على مدار السنوات القليلة الماضية لزراعة القطن شرق قناة السويس وخاصة طويل التيلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صنف الجيزة 94 طويل التيلة وهو أجود أصناف القطن الملائمة للمنطقة لإمكانية تحمل زرعة القطن الواحدة ما بين 30 و40 لوزة.

وقال المهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعي في القنطرة شرق أنه يتم جني القطن علي مرحلتين المرحلة الأولي عندما تصل نسبة التفتيح إلي 60% وبعد ذلك يتم جني القطن المرحلة الثانية وذلك لضمان جودة ورتبة القطن العالية.

وأن خلال بداية موسم حصاد القطن اليوم الأربعاء "محصول القطن بالقنطرة شرق مبشّر هذا الموسم، ولم تحدث به أى إخفاقات أو مشكلات خاصة وأنه تم تنفيذ خطة المكافحة على أكمل وجه، وهو ما يبشر بإنتاجية عالية من محصول القطن للفدان مقارنة بالأعوام الماضية".

وبحسب بيانات زراعة الإسماعيلية الرسمية فإن المساحة المزروعة بالقطن في شرق القناة وصلت حتي الآن 1305 فدان تركزت معظمها في قرية جلبانة بالقنطرة شرق مشيرة إلي أن المنظومة التسويقية الجديدة لمحصول القطن ساهمت فى تحقيق عائد مجزى للفلاح إلى ما يقارب من 6000 جنيه للقنطار الواحد.