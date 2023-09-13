حمزة نمرة: ألبوم رايق «مليان» حكايات

أعرب الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بنجاح ألبومه الجديد رايق.

ونشر حمزة نمرة مقطتفات من أغاني ألبوم رايق: «وحشتُكم يوم الأربع؟ ألبوم رايق طريق مليان حكايات، 13 أغنية و 13 حكاية وكل حكاية بتلمس مشاعر مختلفة جوانا وأتمنى تكونوا استمتعتم معايا في الطريق و قولولي ايه أكتر أغنية حبيتوها».

ألبوم رايق لحمزة نمرة

وطرح مؤخرا حمزة نمرة ألبوم رايق والذي حقق نجاحا كبيرا ومن أبرز أغاني الألبوم «رياح الحياة» التي تصدرت التريند وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.