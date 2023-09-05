تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2023.. المصروفات تبدأ بـ30 ألف جنيه

تشكل الجامعات الأهلية الحكومية، منفذا واضحا للعديد من طلبة وطالبات الثانوية العامة 2023، للراغبين في تخصصات متنوعة، ولم يتيح لهم مجموعهم الالتحاق بالجامعات الحكومية، لذا أتاح تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2023، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بتلك الكليات.

تنسيق الجامعات الأهلية

اختلف تنسيق الجامعات الأهلية المعلن من المجلس الأعلى للجامعات، عن مجاميع التنسيق الجامعي 2023، ومنها تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2023، حيث أتاح كثير من الفرص أمام الطلاب للالتحاق بكليات تمثل عاملا مهما لجذب فرص العمل على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي.

- كلية الطب البشري 80%.

- كلية طب الأسنان 78%.

- كلية الصيدلة 72%.

- كلية الهندسة 86%

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 62%.

- كلية العلوم المالية والإدارية 55%

- كلية الألسن واللغات التطبيقية 55%

مصروفات جامعة أسيوط الاهلية

تباينت مصاريف جامعة أسيوط الأهلية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك وفقا للكلية والتخصص، حيث جاءت الأسعار كالتالي:-

- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 100 ألف جني.

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 70 ألف جنيه.

- كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

كلية العلوم المالية والإدارية 35 ألف جنيه مصري.