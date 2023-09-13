بعد نجاح «مساء dmc».. الإعلامي رامي رضوان في برنامج جديد قريبا

بعد النجاح الذي حققه خلال فترة تقديمه برنامج «مساء dmc»، يخوض الإعلامي رامي رضوان تجربة جديدة بشكل جديد في الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة التطوير التي تشهدها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير التي تشهدها الشركة المتحدة في وسائلها الإعلامية، إذ يقدم رامي رضوان برنامجا جديدا وبشكل مختلف، قريبا.

حقق نجاحا كبيرا في برنامج «مساء dmc»

ومن الجدير بالذكر، أن الإعلامي رامي رضوان، حقق نجاحا كبيرا في برنامج «مساء dmc»، من خلال تناوله العديد من القضايا من مختلف الزوايا، بالإضافة لتميزه في تناول الأحداث والتريندات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها، مع الاهتمام بالقضايا المجتمعية التي شغلت الرأي العام لفترات طويلة.