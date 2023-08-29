رامي رضوان: الأحزاب تطالب السيسي بالاستمرار في المسيرة لصالح مصر

تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن قرار حزب إرادة جيل بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رامي خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، إن حزبا جديدا أعلن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي قريبًا للإعلان عن الجدول الزمني لهذا الاستحقاق.

الأحزاب تعلن دعمها للرئيس السيسي

وتابع «رضوان» خلال حلقة البرنامج اليوم الثلاثاء: «منذ ذلك الحين بدأت الأحزاب تعلن دعمها ومطالبتها للرئيس السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة، من بين هذه الأحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر أكتوبر، والمصريين الأحرار، والمؤتمر، وحزب الإصلاح والنهضة، وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبا سياسيا، وآخرها حزب إرادة جيل».

الاستمرار في المسيرة لصالح مصر

واستكمل رضوان، بأن الحزب أكد في بيانه: «لا بد من مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة ورغم شعورنا بالمجهود الثقيل المسند له إلا أننا لا بد أن نطالبه بالاستمرار في المسيرة لصالح مصر وأولادنا ومستقبلنا».