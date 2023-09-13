تصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا.. كييف تستهدف شبه جزيرة القرم

شهدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مزيداً من التصعيد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان كييف عن استهداف أهداف في ميناء بشبه جزيرة القرم، عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة على ميناء «إسماعيل» الأوكراني، مما تسببت بوقوع أضرار مادية.

تطور أزمة روسيا وأوكرانيا

وكشفت أوكرانيا حول أزمتها مع روسيا أنها ضربت أهدافاً بحرية والبنية التحتية لميناء في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وهذا الميناء يحتضن مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

كيف علقت روسيا على تصرف أوكرانيا؟

وأكدت روسيا أن أوكرانيا قامت بإطلاق 10 صواريخ و3 قوارب مُسيرة في هجوم على مقر أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، وبينت أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق كبير في حوض بناء السفن في سيفاستوبول، مما أسفر عن إصابة 24 شخصاً.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن سبعة من الصواريخ تم إسقاطها، وتم تدمير القوارب الثلاثة المُسيرة، دون أن يصدر أي تعليق من أوكرانيا بعد، على الهجوم في شبه جزيرة القرم.

روسيا ضمت القرم قبل الأزمة الحالية

وضمت روسيا الاتحادية شبه جزيرة القرم إلى سيادتها منذ عام 2014، ليظهر الهجوم الجديد، من جانب أوكرانيا، مدى الصراع من أجل فرض النفوذ على البحر الأسود، وأعلنت أوكرانيا مراراً أن هدفها النهائي هو استعادة شبه الجزيرة إلى سيادتها مرة أخرى.

وفي نفس السياق، قال حاكم منطقة أوديسا، أوليج كيبر، إن 6 أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي تسبب في حدوث حريق وأضرار في البنية التحتية، متابعاً عبر «تليجرام»، أنه «تم إطلاق عدة مجموعات من الطائرات المُسيرة على منطقة إسماعيل، للأسف، تم تسجيل أضرار في الميناء والبنية التحتية المدنية».