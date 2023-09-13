«الحوار الوطني» يحتفل باليوم العالمي للقانون: مناسبة جليلة نستحضر منها مكانته

يحتفل الحوار الوطني مع العالم اليوم، باليوم العالمي للقانون، مؤكدا أنه مناسبة جليلة نستحضر منها أهمية ومكانة القانون في أي مجتمع يسعى للنهوض، وهو ما تركز عليه دائما شتى جلسات الحوار.

اليوم العالمي للقانون

وأكدت الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مصر دولة تحترم القانون في المقام الأول، ثم يأتي أي شيء بعد ذلك، موجها التحية في هذا اليوم للقانون وأهله.

الجلسات المتخصصة للحوار الوطني

ومن الجدير بالذكر، أن الحوار الوطني، عقد اليوم جلسة تخصصية تحت عنوان «سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له»، المندرجة على جدول أعمال لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

لجنة القضية السكانية

كما عقد الحوار جلسة تخصصية، تحت عنوان «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، والمدرجة على جدول أعمل لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.