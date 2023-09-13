«الوطنية للمشروعات الخضراء»: اختيار أفضل 18 مشروعا لتمثيل مصر بمؤتمر المناخ

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن الدورة الثانية من المبادرة شهدت تقديم حوالي 5700 مشروع بما يقترب من 1000 مشروع في كل محور من المحاور الستة للمبادرة.

المشروعات في 27 محافظة على مستوى الجمهورية

وأوضح بدر خلال مداخلة هاتفية لرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة اليوم»: «تقييم المشروعات يجري في 27 محافظة على مستوى الجمهورية بواسطة مقيمين مصريين ودوليين، ووفقًا لمدى تلبية المشروعات للمعايير الخاصة بالمبادرة والمتضمنة توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا ومدى التأثير في المجتمع وغيرها».

أفضل 6 مشروعات من كل مجال من الفئات

وتابع أنه فور الانتهاء من التقييم سيتم الاعلان عن الفائزين على مستوى كل محافظة، واختيار أفضل 6 مشروعات من كل مجال من الفئات الـ6 الموجودين لدى المبادرة، ثم ضم المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات ويتم عرضهم وطنيًا، بلجنة وطنية في الأمم المتحدة والبنك الدولي واتحاد الصناعات والغرف لاختيار أفضل 18 مشروعا يمثل مصر، ويمثل أفضل فرص بمؤتمر المناخ بدبي.

المشروعات تقدم حلول للعديد من من التحديات البيئية

وأكمل هشام بدر: «هذه المشاريع سوف تعرض الفرص الاستثمارية في كوب 28، وهذه المشروعات تقدم حلول للعديد من من التحديات البيئية».